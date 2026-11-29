Mevsimsel göç yolculuğunu sürdüren turna sürüsü, Karabük semalarında görüntülendi. Gökyüzünde süzülerek ilerleyen kuşlar, vatandaşların ilgisini çekti.

Göç güzergahı üzerindeki Karabük üzerinden geçen turnalar, sürü halinde gökyüzünde ilerledi. Turnaları fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gökyüzünde bir süre süzülen turna sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.