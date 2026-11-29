Turna sürüsü Karabük üzerinde cep telefonu kameralarına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göç rotasında ilerleyen turna sürüsü, Karabük semalarında süzüldü. Vatandaşların dikkatini çeken kuşlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Mevsimsel göç yolculuğunu sürdüren turna sürüsü, Karabük semalarında görüntülendi. Gökyüzünde süzülerek ilerleyen kuşlar, vatandaşların ilgisini çekti.
Göç güzergahı üzerindeki Karabük üzerinden geçen turnalar, sürü halinde gökyüzünde ilerledi. Turnaları fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gökyüzünde bir süre süzülen turna sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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