Ulus Kaymakamı Şahin, Başkan Bozkurt\'a iade-i ziyaret yaptı, esnafla görüştü

Ulus Kaymakamı Melikşah Şahin, Kumluca Belediye Başkanı Bozkurt ile belde esnafı ile görüşerek, taleplerini dinledi.

Ulus Kaymakamı Melikşah Şahin, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt'a iade-i ziyarette bulundu. Kumluca Belediye Başkanı Bozkurt makamında ağırladığı kaymakam Erdoğan'a nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti. Ardından Kaymakam Şahin ve Başkan Bozkurt, Kumluca esnafı ile bir araya gelerek, onların talep ve görüşlerini dinledi.

Şahin ve Bozkurt, sohbet ettikleri pazar esnafına bereketli işler ve kolaylıklar diledi.