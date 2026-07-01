Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor - Son Dakika
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Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor

Uşak\'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor
01.07.2026 11:34  Güncelleme: 11:36
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Uşak Belediyesi, Değirmendere Caddesi başta olmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki 6 sokak ve Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde taş parke ile bordür yenileme çalışması başlattı. Yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik alanda eski taşlar kaldırılıp yeni kilitli beton parke döşeniyor. Çalışmaların 15-20 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Uşak Belediyesi uzun yıllardır ihtiyaç duyulan büyük bir çalışmaya imza attı. Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yatırım planlaması doğrultusunda kentin önemli noktalarından biri olan Değirmendere Caddesi'nde yol yenileme çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; iki önemli mahallede de taş parke ve bordür yenileme işlemi yürütüyor.

Kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi esnafının ve yaya vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Çakaloz Sokak, İnaySokak, Güney Sokak, Gürbüz Sokak, Yukarı Aktaş Sokak ve 1. Küçük Sokak'ı kapsayan bölgede; bölge esnafından ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Uşak Belediyesi;uzun yıllar önce döşenen ve artık kullanılamaz hale geldiği tespit edilen taşların kaldırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda yaklaşık 5500 metrekarelik bir alanda bulunan eski taşların tamamen kaldırıldığı çalışma bünyesinde eski taşların yerine yeni kilitli beton parke ve bordürler döşeniyor.Kurtuluş Mahallesi esnafının ve kent merkezinde alışveriş yapan vatandaşların konforu ve güvenliği hedeflenerek başlatılan çalışmaların yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Uzun bir zamandan sonra bu işlek bölgede yenileme çalışması yapılıyor olması vatandaşlardan da olumlu tepki alırken bölge esnafı dükkanlarının bulunduğu sokakların daha konforlu ve estetik hale getirilecek olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Öte yandan kent merkezinin yanı sıra kentin bir diğer önemli noktalarından olan Yeşil Karaağaç Mahallesi'nin merkezinde de taş parke yenileme çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda eskimiş ve deforme olmuş taşları kaldırarak, yeni kilitli beton parke ve bordürler sayesinde bölge halkına daha konforlu bir alan kazandırmayı hedefliyor.

Özellikle Uşak Belediyesi'ne ait sosyal tesisler ve mesire alanı dolayısıyla yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı yaşanan bölgede vatandaşların daha güvenli şekilde vakit geçirebilmesi adına yürütülen çalışmaların yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor - Son Dakika
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