Uşak\'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor

Uşak Belediyesi uzun yıllardır ihtiyaç duyulan büyük bir çalışmaya imza attı. Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yatırım planlaması doğrultusunda kentin önemli noktalarından biri olan Değirmendere Caddesi'nde yol yenileme çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; iki önemli mahallede de taş parke ve bordür yenileme işlemi yürütüyor.

Kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi esnafının ve yaya vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Çakaloz Sokak, İnaySokak, Güney Sokak, Gürbüz Sokak, Yukarı Aktaş Sokak ve 1. Küçük Sokak'ı kapsayan bölgede; bölge esnafından ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Uşak Belediyesi;uzun yıllar önce döşenen ve artık kullanılamaz hale geldiği tespit edilen taşların kaldırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda yaklaşık 5500 metrekarelik bir alanda bulunan eski taşların tamamen kaldırıldığı çalışma bünyesinde eski taşların yerine yeni kilitli beton parke ve bordürler döşeniyor.Kurtuluş Mahallesi esnafının ve kent merkezinde alışveriş yapan vatandaşların konforu ve güvenliği hedeflenerek başlatılan çalışmaların yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Uzun bir zamandan sonra bu işlek bölgede yenileme çalışması yapılıyor olması vatandaşlardan da olumlu tepki alırken bölge esnafı dükkanlarının bulunduğu sokakların daha konforlu ve estetik hale getirilecek olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Öte yandan kent merkezinin yanı sıra kentin bir diğer önemli noktalarından olan Yeşil Karaağaç Mahallesi'nin merkezinde de taş parke yenileme çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda eskimiş ve deforme olmuş taşları kaldırarak, yeni kilitli beton parke ve bordürler sayesinde bölge halkına daha konforlu bir alan kazandırmayı hedefliyor.

Özellikle Uşak Belediyesi'ne ait sosyal tesisler ve mesire alanı dolayısıyla yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı yaşanan bölgede vatandaşların daha güvenli şekilde vakit geçirebilmesi adına yürütülen çalışmaların yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor. - UŞAK