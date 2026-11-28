Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve hayvancılığa ilişkin konularda bilgilendirmelerde bulunurken, üreticilerin talep ve önerilerini de dinledi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde bitkisel üretim, hayvancılık, hayvan sağlığı ve tarımsal desteklemeler hakkında üreticilere bilgi verildi.

Ziyaretlerde üreticilerin karşılaştığı sorunlar yerinde değerlendirilirken, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün üreticilerle bir araya gelerek saha çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.