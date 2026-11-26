Bingöl Valisi Cahit Çelik, Hesarek Kayak Merkezi'nde devam eden yol genişletme ve kayak pistlerinin yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Merkezin kış sezonuna daha modern, güvenli ve konforlu bir şekilde hazırlanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bingöl'ün kış turizmindeki önemli noktalarından Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Vali Cahit Çelik, merkezde yürütülen yol genişletme ve kayak pistlerinin yenilenmesine yönelik çalışmaları inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerde kış sezonuna yönelik hazırlıklar, devam eden çalışmaların mevcut durumu ve kayak merkezinin daha modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturulmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Vali Çelik, ziyaretçilerin kayak merkezinden daha iyi şartlarda yararlanabilmesi ve sezonun sorunsuz başlaması amacıyla çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi. Çalışmaların kış sezonu öncesinde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini belirtti.

İncelemelere Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Muhittin Ağın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar da eşlik etti.