Van'da Karabet Geçidi'nde kar sürücülere zor anlar yaşattı, görüş 5 metreye düştü

Van'da Karabet Geçidi'nde kar sürücülere zor anlar yaşattı, görüş 5 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Bahçesaray kara yolundaki 2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde aniden bastıran kar, sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler kışlık lastiklerini erken takacaklarını söyledi.
Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
2985 rakımlı Karabet Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede etkili olan sisle beraber sürücülerin görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler bölge şartları yüzünden kışlık lastiklerini erkende takmaya başlayacaklarını belirtti.
Kaynak: İHA
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