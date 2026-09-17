Yalova\'da çalılık yangınında mahsur kalan 11 kaplumbağa itfaiyece kurtarıldı

Yalova'da çalılık arazide çıkan yangında alevlerin arasında kalan 11 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan çalılık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürüdü. Ekipler soğutma çalışmalarında yangından etkilenen 11 kaplumağayı bölgeden çıkarttı. Ekipler daha sonra kaplumbağları Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.