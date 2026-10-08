Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe\'de riskli metruk evi kontrollü yıkarak alanı temizledi

Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe'de riskli metruk evi kontrollü yıkarak alanı temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeşilyurt Belediyesi, Kiltepe Mahallesi'nde yapısal bütünlüğünü kaybettiği tespit edilen metruk evi güvenlik tedbirleriyle kontrollü yıktı. Yıkım sonrası moloz ve atıklar kaldırılarak alan temizlendi; belediye ilçe genelinde riskli metruk yapıları tespit ediyor.
Yeşilyurt Belediyesi, çevre ve can güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Kiltepe Mahallesi'nde, yapısal bütünlüğünü kaybettiği tespit esilen metruk ev, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan moloz ve atıklar da ekiplerce kaldırılarak alan temizlendi.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde saha çalışmaları ve teknik incelemelerle risk oluşturan metruk yapıları tespit ediyor. Tespit edilen ve güvenlik açısından tehlike oluşturan yapılar, gerekli işlemler yapılarak kaldırılması sağlanacak.
Kaynak: İHA
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