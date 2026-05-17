Yıldız Irmağı'nda Tarihi Su Seviyesi

17.05.2026 11:52
Sivas'ta yağmurlar ve eriyen kar sularıyla Yıldız Irmağı, son 30 yılın en yüksek debisine ulaştı.

Sivas'ta etkili olan yağmurlar ve dağlık bölgelerde eriyen kar suları Yıldız Irmağı'nın debisini artırdı. Kızılırmak'ın en önemli kollarından biri olan Yıldız Irmağı, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas'ta etkili olan yoğun yağışlar ve havaların ısınmasıyla birlikte dağlık alanlarda biriken karların erimesi, bölgedeki ırmakların ve akarsuların debisini önemli ölçüde artırdı. Sivas merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin kuzeyindeki dağlık bölgelerden doğarak Sivas Ovası'na doğru ilerleyen Yıldız Irmağı, son 30 yılın en yüksek debisine ulaştı. Kızılırmak'ın ana kolunu besleyen en önemli akarsulardan biri olarak bilinen Yıldız Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Özellikle ilkbahar yağmurlarıyla birlikte hızla artan debi nedeniyle ırmakta güçlü akış gözlemlendi.

"Geçtiğimiz senelerde bu kadar dolu olmuyordu"

Pancar üreticisi İsmail Kaya, ırmağın 30 yıldır en yüksek seviyede olduğunu söyleyerek, "Bu sene Yıldız Irmağı son 35-40 senedir bu kadar yüksek bir şekilde akmıyordu. Aşırı yağışlardan dolayı bu sene yüksek seviyede. Geçtiğimiz senelerde bu mevsimlerde bu kadar dolu olmuyordu. Aşırı yağışlardan dolayı daha ekim yapamadım. Şu anda tarlalar suyun içerisinde. Bu yağışlar tarıma faydalı olur ama çok fazlası ekinlerde hastalık yapabiliyor. Havaların biraz ısınması lazım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

