Yozgat Akdağmadeni'de çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi - Son Dakika
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Yozgat Akdağmadeni'de çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi

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Yozgat Akdağmadeni\'de çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde anne ayı ve yavruları, Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerleri çevresinde yiyecek ararken görüntülendi. Ayıların 21.00-22.00 arasında görüldüğünü belirten vatandaşlar, üniversite ve yurt bölgesine yakın alanda acil önlem istedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde anne ayı ile yavruları çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Akdağmadeni ilçesinde son günlerde yaban hayatına dair tedirgin eden görüntüler yaşanıyor. Ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çektiği değerlendirilen ayılar, ilçe merkezine kadar inerek sokak aralarında ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aramaya başladı.

Gültepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan İsmail İçme, sokaktaki çöp tenekesinin hemen yanında yavrularıyla birlikte dolaşan ayıları fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden İçme, ayıların özellikle saat 21.00 ile 22.00 arasında mahallede görüldüğünü belirtti. Vatandaşlar, üniversite ve yurt bölgesine yakın olan alanda muhtemel bir saldırı yaşanmadan yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat Akdağmadeni'de çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayılar görüntülendi - Son Dakika
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