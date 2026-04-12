Yüksekova\'da Nisan\'da Kar Sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nisan ayına rağmen etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yüksekova'da gece boyu aralıksız süren yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, baharı bekleyen vatandaşlar güne sürpriz bir manzarayla uyandı. Kar yağışı nedeniyle ağaçlar, binalar ve park halindeki araçlar kar altında kalırken, ilçede güzel görüntüler de oluştu.

Yağışın beraberinde getirdiği yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması ve zeminde oluşan kar tabakası nedeniyle özellikle yokuşlu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçları karla kaplanan vatandaşlar, sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücüleri uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis ve gece oluşabilecek buzlanma riskine karşı zincirsiz yola çıkılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ