Yüksekova'da Nisan'da Kar Sürprizi - Son Dakika
Yüksekova'da Nisan'da Kar Sürprizi

Yüksekova\'da Nisan\'da Kar Sürprizi
12.04.2026 13:52
Yüksekova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nisan ayına rağmen etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Yüksekova'da gece boyu aralıksız süren yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, baharı bekleyen vatandaşlar güne sürpriz bir manzarayla uyandı. Kar yağışı nedeniyle ağaçlar, binalar ve park halindeki araçlar kar altında kalırken, ilçede güzel görüntüler de oluştu.

Yağışın beraberinde getirdiği yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması ve zeminde oluşan kar tabakası nedeniyle özellikle yokuşlu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçları karla kaplanan vatandaşlar, sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek sürücüleri uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis ve gece oluşabilecek buzlanma riskine karşı zincirsiz yola çıkılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Yüksekova'da Nisan'da Kar Sürprizi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yüksekova'da Nisan'da Kar Sürprizi - Son Dakika
