Yurt Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurt Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı

05.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteorolojiden alınan tahminlere göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yurt Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek’ten ilk yorum Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
Haberler.com Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 09:59:32. #7.12#
SON DAKİKA: Yurt Genelinde Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.