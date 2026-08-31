Cizre'de Zincirli Güvenlik Önlemi - Son Dakika
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Cizre'de Zincirli Güvenlik Önlemi

Cizre\'de Zincirli Güvenlik Önlemi
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Cizre'de yol çalışmaları nedeniyle güvenlik şeritleri kopunca, zincir ve kilitle önlem alındı.

Cizre’de yol ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında araç trafiğine kapatılan cadde girişinde güvenlik şeritleri kopunca ekipler çareyi zincir ve kilitte buldu. Ortaya çıkan görüntü, ilçede dikkat çekti.

Cizre'de Zincirli Güvenlik Önlemi

Cizre ilçesi Kale Mahallesi’nde Hastane Caddesi’nde sürdürülen yol ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında Şerafettin Elçi Caddesi’nin girişi de araç geçişine kapatılarak güvenlik şeritleri çekildi. Ancak güvenlik şeritlerinin kısa sürede kopması üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı.

Cizre'de Zincirli Güvenlik Önlemi

Cadde girişini kapatmak isteyen ekipler, direk ile karşı kaldırımda bulunan ağacın arasına zincir çekerek kilit vurdu.

Cadde girişinin güvenlik şeritleri yerine zincirle kapatılması, bölgede ilginç bir görüntü oluştururken, uygulama vatandaşların da dikkatini çekti.

Cizre'de Zincirli Güvenlik Önlemi

Cizre’de yol çalışması için alınan önlem, “Şerit yetmedi, zincir ve kilit devreye girdi” yorumlarına neden oldu.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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