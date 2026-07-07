Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi - Son Dakika
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Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Portekiz\'de Dünya Kupası\'nın faturası Ronaldo\'ya kesildi
07.07.2026 18:19
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Portekiz’in FIFA 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından eleştirilerin odağına 41 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo oturdu. Ülke basınında, Ronaldo’nun milli takımı bırakması gerektiği konusunda geniş bir görüş birliği oluştu.

Portekiz, son 16 turunda İspanya’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Maçta ve turnuva genelinde etkisiz kalan Ronaldo, Portekiz medyasının sert eleştirilerine hedef oldu. 

RONALDO'NUN TAKIMDAN AYRILMASI İSTENDİ

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Ronaldo hakkında oldukça ağır bir yazı yayımladı. Gazete, tecrübeli yıldızın milli takımdan ayrılmasını açıkça istedi.

İşte A Bola'nın Ronaldo'yu hedef aldığı o yazı:

'' Cristiano Ronaldo, seni öldürmek istemiyoruz ama artık bu kadarı da fazla!

Kaptanın çoktan çok uzun sürmüş olan bu döngüsüne bir son vermek şart!

Yedek kulübesinde bir yapılanma gerekiyorsa, bu saha içinde de aynı derecede gereklidir. Ve artık Cristiano Ronaldo’nun yerini devretmesinin zamanı geldi! Çünkü egosu, bugün sergilediği performansla eşi benzeri olmayan bir oyuncunun yedeği olmasına engel oluyor.

Cristiano Ronaldo’yu 90 dakika sahada tutma konusundaki o hastalıklı zorunluluk olmasaydı bu Dünya Kupası nasıl olurdu, bu sonsuza dek bir gizem olarak kalacak; Donald Trump bile bunu değiştiremez.''

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi - Son Dakika
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