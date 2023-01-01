Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti

01.01.2023 20:45
Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti

Rus ordusu yılbaşı akşamı Ukrayna'ya füze yağdırdı, İHA üretim merkezini de vurdu. Konuyla ilgili konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "İHA'ların depolandığı park alanı ve İHA fırlatma alanları da vurularak hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna arasında 24 şubattan beri devam eden savaş, cephede bütün kaosuyla sürüyor. Son olarak 31 Aralık günü Kiev'i onlarca füzeyle hedef alan Rus ordusunun saldırılarında bölgede 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

İHA ÜRETİM MERKEZİNİ DE HEDEF ALDILAR

Saldırılarda hedef alınan yerlerden biri de İHA üretim merkezi oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyetli füzeler ile Ukrayna topraklarındaki insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını ifade etti.

Moskova-Kiev hattı yanıyor! Rus ordusu, İHA üretim merkezini yerle bir etti

"PLANLARI BOZULDU"

Yapılan bombardımanla ilgili konuşan Konaşev, "31 Aralık'ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna'nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir. Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı. İHA'ların depolandığı park alanı ve İHA fırlatma alanları da vurularak hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Moskova-Kiev hattı yanıyor! Rus ordusu, İHA üretim merkezini yerle bir etti

Konaşev'in açıklamalarından detaylar şöyle:

"Bu bölgede Rus ordusunun aktif eylemleri sayesinde 110'dan fazla Ukrayna askeri, 2 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç ve 7 araç imha edildi. Donetsk'in güney yönünde, Zaporijya'daki yerleşim alanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları başarısız oldu. 50'den fazla Ukrayna askeri, 2 zırhlı araç ve 3 piyade aracı imha edildi. Zaporijya ve Donetsk'teki yerleşim alanlarında 6 sabotaj grubu imha edildi.

"MOBİL RADAR İMHA EDİLDİ"

Donetsk'teki Kamyshevka yerleşim alanında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mobil radar imha edildi. Donetsk'teki Artemovsk bölgesinde ABD yapımı AN/TPQ-50 batarya sistemli radar imha edildi. Donetsk'teki Poltavka köyü yakınlarında Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopteri düşürdü.

Moskova-Kiev hattı yanıyor! Rus ordusu, İHA üretim merkezini yerle bir etti

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Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 350 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 957 çoklu fırlatma roket sistemleri, 3 bin 756 adet obüs ve havan topu ile 7 bin 859 adet özel askeri araç imha edildi."

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Son Dakika Dünya Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi füze yağdıran Rus ordusu Ukrayna'nın İHA üretim merkezini yerle bir etti - Son Dakika
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