13 yıl sonra İran'dan Şam'a giden Reisi, Esad ile görüşen ilk cumhurbaşkanı oldu - Son Dakika
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13 yıl sonra İran'dan Şam'a giden Reisi, Esad ile görüşen ilk cumhurbaşkanı oldu

05.05.2023 16:35

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün beraberindeki kalabalık bir heyetle Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Reisi, yıllar sonra Şam'a giden ilk İran Cumhurbaşkanı olurken, Tahran'ın iç savaşta Şam rejimine verdiği uzun süreli desteğin karşılığını aradığı yorumları yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, bölgedeki müttefiki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kalabalık bir heyetle ziyaret etti. İki günlük ziyarette çok sayıda anlaşmanın imzalanacağı duyuruldu.

İÇ SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den bu yana Şam'a resmi ziyarette bulunan ilk İran devlet başkanı sıfatıyla bu ülkeye gitti. Suriye haber ajansı SANA, hükümet ve ekonomi temsilcilerinden oluşan büyük bir delegasyonla Şam'a gelen Reisi'nin iki günlük temasları esnasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile "ayrıntılı" görüşmeler yapacağını duyurdu. İran, geleneksel olarak Suriye'nin en önemli müttefikleri arasında yer alıyor.

Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ELE ALDILAR

Reisi'nin Esad'la yaptığı ilk görüşme esnasında, Suriyeli mevkidaşına, Suriye hükümeti ve halkının "büyük badireler" atlattığını ifade ettiği ve "Bugün şunu söyleyebiliriz ki, tüm bu sorunları aşmış ve bütün tehditlere ve yaptırımlara rağmen zafere ulaşmış durumdasınız" dediği bildirildi. Beşar Esad'ın ise Reisi'ye, Suriye-İran ilişkilerinin, Orta Doğu'yu vuran "Siyaset ve güvenlik politikası açısından zor fırtınalara rağmen, güçlü ve sağlam" ilişkilerin devamını taahhüt ettiği aktarıldı.

Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti

COŞKULU KARŞILAMA

AFP haber ajansı muhabirleri, Şam Havalimanı'ndan, Şii Müslümanlar için kutsal sayılan ve Reisi'nin ziyaret etmeyi planladığı, başkentin güneyindeki Seyyide Zeynep Türbesi arasındaki yolun Suriye ve İran bayrakları ile süslendiğini bildiriyor. Ayrıca üzerinde Arapça ve Farsça "Hoş Geldiniz" yazan, her iki devlet başkanının portrelerinin olduğu afişlerin de yol boyunca birçok yere konumlandırıldığı belirtiliyor. İbrahim Reisi'ye Suriye ziyaretinde çok sayıda İranlı bakanın eşlik ettiğini aktaran SANA, bu bakanlar arasında Dışişleri, Savunma, Şehircilik ve Telekomünikasyon bakanlarının yer aldığını bildirdi. Suriye'de yayınlanan ve hükümete yakınlığıyla bilinen El Vatan gazetesi de, iki liderin temasları esnasında, enerji ve elektrik alanında "çok sayıda anlaşma ve niyet beyanının" imzalanacağını duyurdu. Gazete, bunun yanı sıra, "Suriye'ye enerji sektöründeki yatırımlar için, İran'dan yeni kredilerle ilgili görüşmeler" yapılacağını aktardı.

Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti

İÇ SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ ASKERİ ALANDA DESTEK VERİYORLAR

İran, müttefiki Suriye'de Beşar Esad hükümetini, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana askeri alanda da destekliyor. Bu süre zarfında İran ordusuna mensup çok sayıda kişi, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail, komşusu Suriye'de, İran tarafından desteklenen milislerin güçlenmemesi için, sık sık bu ülkedeki hedeflere hava saldırısı düzenliyor. Son olarak geçen Pazartesi gecesi Halep Havalimanı İsrail tarafından bombardımana tabi tutulmuştu.

Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye ziyaretine başlamadan önce Lübnan televizyonu El-Meyadin'e verdiği röportajda, İsrail'i "Siyonist birliğin yapacağı ilk hata ve adım, onun son hatası olacak ve siyonizm birliği denen şey ortadan kalkacak" sözleri ile tehdit etmiş; Suriye'nin de "Her zaman direniş hattının en ön cephesinde yer aldığını" dile getirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Reisi'nin Şam ziyareti hakkında açıklama yapmadı.

Kaynak: Deutsche Welle
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Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti Reisi, Esad ile görüşmeye gitti! 13 yıl sonra İran'dan Şam'a ilk cumhurbaşkanı ziyareti

İbrahim Reisi, Suriye, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 13 yıl sonra İran'dan Şam'a giden Reisi, Esad ile görüşen ilk cumhurbaşkanı oldu - Son Dakika


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