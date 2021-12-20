2 bin kadını ağına düşürdü, görüntülerini kaydetti ve şantaj yaptı! En sonunda yakalandı

Elahi'nin korkunç suçları arasında kurbanlarından kendilerini yaralamalarını istemek, küçük çocukları taciz ettirmek, kardeşlerini taciz ettirmek gibi iğrenç talepler de yer alıyor.

Polis raporlarına göre kurbanlardan bazıları o kadar korkmuşlardı ki, boyun eğmekten başka seçeneklerinin olmadığını düşündü.

ABD, İNGİLTERE, KANADA HER YERDEN KURBANLARI VAR

Ulusal Suç Ajansı; Elahi'nin Birleşik Krallık'ta en az 196 kurban olduğunu ve Birleşik Krallık'ta çevrimiçi olarak en az 600 kişiyle iletişim kurduğunu tespit etti.

Elahi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.367 kadınla iletişim kurmaya çalışmıştı ve Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 20 ülkede daha mağdurlar vardı.

Ajans, Elahi'nin temas kurduğu kişileri korumak için uluslararası temaslar kurdu.

KURBANLARIN ARASINDA 8 AYLIK BEBEK DE VAR

Elahi'nin kurbanlarından edindiği fotoğraf ve görüntüleri bulut depolama yöntemiyle arşivlediği ve Telegram aracılığıyla sattığı belirlendi. Elahi'nin bu görüntülerden an 25 bin Sterlin kazandığı düşünülüyor.

Yakalandıktan sonra 1 Ocak 2017 ile 7 Ağustos 2020 arasında işlenen 158 suçlamayı kabul eden Elahi'nin mağdurları arasında 8 aylık bebek dahi var. 72 mağdurun yer aldığı iddianamedeki suçlamalar arasında; şantaj, özel görüntüleri ve fotoğrafları ifşa etmek, çocukların uygunsuz görüntülerini yaymak, çocuklara cinsel saldırıyı teşvik etmek, bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmak, dolandırıcılık gibi ibareler yer alıyor.