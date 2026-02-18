AB\'den 150 Milyar Avroluk Savunma Destek Programı

AVRUPA Birliği Konseyi, 150 milyar avroluk SAFE savunma finansman programı kapsamında aralarında İtalya, Polonya ve Yunanistan'ın da bulunduğu sekiz üye ülkenin ulusal savunma planlarını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 150 milyar avroluk 'Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)' ortak savunma finansman programı kapsamında Estonya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve Finlandiya'nın savunma planlarının onaylandığını duyurdu. Bu ülkelerin, finansmandan paylarına düşeni alacakları kaydedilen açıklamada, SAFE programının üye ülkelerin modern savunma teçhizatı edinmesi ve AB savunma hazırlığını artırmasına yardımcı olacağı belirtildi.