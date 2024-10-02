AB'den Lübnan için ateşkes çağrısı - Son Dakika
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Dünya

AB'den Lübnan için ateşkes çağrısı

AB\'den Lübnan için ateşkes çağrısı

Josep Borrell, İran'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Lübnan'da derhal ateşkes talep etti.

02.10.2024 10:19
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AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ile İsrail arasında derhal ateşkes sağlanmalıdır" dedi.

AB, Lübnan'da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM'nin Lübnan'daki misyonu UNIFIL'in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak, "Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor. AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır.

Mevcut acil durumda, Lübnan'daki BM misyonu (UNIFIL) da temel bir istikrar rolü üstlenmektedir. BM barış güçlerinin güvenliği ve emniyeti en önemli unsurdur; tüm tarafları UNIFIL'in önemli misyonunu korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. AB ve Üye Devletleri, UNSC kararları çerçevesindeki rolünü güçlendirmek de dahil olmak üzere, UNIFIL'in misyonunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için UNIFIL'e olan istikrarlı desteklerini geliştirmeye hazırdır. Bu ihtiyaç anında, tüm Lübnan liderleri artık ulusal çıkarları ön planda tutmalı ve özellikle bir Cumhurbaşkanı seçerek ve tam teşekküllü bir hükümet kurarak Lübnan'ın devlet kurumlarının işleyişini yeniden sağlamak için birlikte çalışmalıdır. AB, Lübnan'ın devlet kurumlarının konsolidasyonunda ve iyileşmesi için gereken adımları atmasında yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Lübnan için ateşkes çağrısı - Son Dakika

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