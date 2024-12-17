AB, Suriye\'nin Yeniden İmarına ve Yeni Siyasi Gerçekliğe Uyum Sağlamalı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, "AB'nin yeni siyasi gerçekliğe uyumlanması, ülkenin yeniden imarına odaklanması ve bunun için yaptırım rejimini gözden geçirmesi gerek" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen Suriye konulu oturumda konuştu. Kallas, "Şimdi, tarihi bir fırsat penceresi var ve biz Avrupalılar, temel ortaklarımızla kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Kallas, dün AB Dışişleri Bakanları Toplantısında üye ülkelerin 'Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıkların korunması, kapsayıcı bir hükümet kurulması, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele, kimyasal silahların imhası, Esad rejimi ve diğerleri tarafından işlenen suçların hesap verebilirliğinin sağlanmasıé ilkeleri üzerinde anlaştığını söyledi.

AB'nin yeni siyasi gerçekliğe uyumlanması, ülkenin yeniden imarına odaklanması ve bunun için yaptırım rejimini gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Kallas, "Birlikte, Suriye ve halkı için barış, güvenlik ve adaletin hakim olduğu bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.