ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek

30.07.2022 21:53

ABD Başkanı Biden'ın Covid-19 testi tekrar pozitif çıktı. Beyaz Saray Doktoru, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta bir takım soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından koronavirüs testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Hastalığı hafif atlattığı belirtilen Biden'ın 27 Temmuz'da yapılan testi negatif çıkmıştı.

SONUÇ BU KEZ POZİTİF ÇIKTI

21 Temmuz'da koronaya yakalanan Biden, karantina süresinin dolmasının ardından bugün bir kez daha test yaptırdı. Ancak sonuç yeniden pozitif çıktı.

YENİDEN KARANTİNAYA GİRECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın hiç bir sempton göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." ifadelerini kullandı.

OMİCRON'UN ALT MUTASYONU

Kevin O'Connor, daha önce, Biden'a yüksek ihtimalle Omicron'un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.

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