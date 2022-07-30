ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta bir takım soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından koronavirüs testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Hastalığı hafif atlattığı belirtilen Biden'ın 27 Temmuz'da yapılan testi negatif çıkmıştı.
21 Temmuz'da koronaya yakalanan Biden, karantina süresinin dolmasının ardından bugün bir kez daha test yaptırdı. Ancak sonuç yeniden pozitif çıktı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın hiç bir sempton göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." ifadelerini kullandı.
Kevin O'Connor, daha önce, Biden'a yüksek ihtimalle Omicron'un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek - Son Dakika