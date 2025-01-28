ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) 956 düzensiz göçmenin tutuklandığını açıkladı.
ICE yetkilileri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) iş birliğiyle operasyon düzenledi. Trump yönetiminin desteklediği operasyonların 'ABD göç yasasını uygulamayı ve potansiyel tehlikeli suçlu yabancıları toplumdan uzak tutarak kamu ve ulusal güvenliği korumayı' amaçladığı belirtildi.
'Büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası' diye nitelendirilen ve çeşitli şehirlerde yürütülen operasyonlarda yakalanan 956 düzensiz göçmenin tutuklandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Operasyonda 956 Tutuklama - Son Dakika
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