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ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

06.02.2022 12:21
ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı yüzünden içme suyuna jet yakıtı karıştı. Sudan içen 5 bin 900'den fazla kişi hastanede tedavi altına alındı.

ABD'de donanmaya ait bir depodaki yakıt sızıntısı az kalsın faciaya neden oluyordu. ABD medyasında yer alan haberlere göre Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayandepodaki jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN 250 MİLYON DOLAR HARCANDI

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.

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Son Dakika Dünya ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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