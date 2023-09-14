ABD'de Tır Altına Aldığı Otomobili Fark Etmedi - Son Dakika

ABD'de Tır Altına Aldığı Otomobili Fark Etmedi

Son Güncelleme: 14.09.2023 16:41

ABD'de bir tırın altına aldığı otomobilde sağ kalan kadın sürücü, çevresindeki araçlardan yardım istedi. Tır sürücüsü durumu fark etmediği için yoluna devam etti. Olayın ardından sürücü şikayette bulundu ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

ABD'de altına aldığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü, yoluna uzun süre devam etti. Ezilen araçta sağ kalan kadın sürücü ise çevresinde el sallayarak yardım istedi.

EL SALLAYARAK YARDIM İSTEDİ

ABD'de bir otoyolda sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde; seyir halindeki bir tırın, bir aracı altına alarak ilerlediği anlar yer aldı. Tır sürücüsü durumu fark etmediği için yola devam ederken, otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadı. Kadın sürücünün o anlarda el sallayarak çevredeki araçlardan yardım istediği görüldü. Olayın ardından sürücünün şikayette bulunduğu, otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: ABD'de Tır Altına Aldığı Otomobili Fark Etmedi - Son Dakika
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