ABD'de Tır Altına Aldığı Otomobili Fark Etmedi

ABD'de altına aldığı otomobili fark etmeyen tır sürücüsü, yoluna uzun süre devam etti. Ezilen araçta sağ kalan kadın sürücü ise çevresinde el sallayarak yardım istedi.

EL SALLAYARAK YARDIM İSTEDİ

ABD'de bir otoyolda sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde; seyir halindeki bir tırın, bir aracı altına alarak ilerlediği anlar yer aldı. Tır sürücüsü durumu fark etmediği için yola devam ederken, otomobildeki sürücü ise şans eseri yara almadı. Kadın sürücünün o anlarda el sallayarak çevredeki araçlardan yardım istediği görüldü. Olayın ardından sürücünün şikayette bulunduğu, otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.