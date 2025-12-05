ABD\'den görülmemiş uyarı: Giderseniz vasiyetinizi hazırlayın

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Seviye 4 Seyahat Etmeyin" uyarısında, Venezuela'da hukuksuz gözaltı, işkence, terör, kaçırılma, keyfi hukuk uygulamaları, şiddet suçları, sivil kargaşa ve çökmüş sağlık sistemi gibi ciddi risklerin bulunduğunu savundu.

Bakanlık açıklamasında, "Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ve yasal daimi oturum sahiplerinin derhal ülkeden ayrılması şiddetle tavsiye edilir" denildi.

2019'DAN BU YANA DİPLOMATİK PERSONEL YOK

Uyarıda ayrıca, ABD'nin 2019 yılında Karakas'taki tüm diplomatik personelini geri çektiği, bu nedenle ülkede herhangi bir acil durum veya rutin konsolosluk hizmeti sağlayamadığı hatırlatıldı.

ABD vatandaşlığına veya ABD'de oturum statüsüne sahip olup Venezuela'da bulunan herkesin Venezuelalı veya başka bir ülkenin pasaportunu taşısa dahi "her ne sebeple olursa olsun Venezuela'ya seyahat etmemesi" ve ülkede bulunanların ise acilen ayrılması istendi.

Uyarıda ülke genelinde yakıt, elektrik, su, ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı da belirtildi.

VENEZUELA'DA KALANLARA OLAĞANÜSTÜ TEVSİYELER

ABD, vatandaşlarını Venezuela'ya gitmemeleri konusunda uyarırken, ülkeden hemen ayrılamayan ya da buna rağmen gitmeyi düşünenlere yönelik bir dizi tavsiye de yayımladı. Bunlar tavsiyeler arasında "vasiyet hazırlamak, aileyle özel iletişim protokolleri oluşturmak, özel güvenlik tutmak, tıbbi tahliye sigortası satın almak" yer alıyor.

Açıklamada, "Venezuela'ya güvenli bir şekilde seyahat etmenin hiçbir yolu yoktur" denildi. Daha önce benzer bir uyarı mayıs ayında da yapılmıştı