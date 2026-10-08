ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'da savunma işbirliğinde ilerleme sağlandığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'da savunma işbirliğinde ilerleme sağlandığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina\'da savunma işbirliğinde ilerleme sağlandığını bildirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan ziyaretini tamamladığını ve 6. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nda savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek anlaşmalarda ilerleme sağlandığını bildirdi. Rubio, Atina'da Avrupa'ya ABD ile ittifakı güçlendirme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan ziyaretini tamamladığını, 6'ıncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek yeni anlaşmalarda ilerleme sağlandığını bildirdi. Rubio, Atina'daki temaslarında Avrupa ile ABD arasındaki ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, Batı ülkelerinin gelecek yıllarda alacağı kararların küresel konumları açısından belirleyici olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İzlanda ile başlayan ve Portekiz'de sona erecek üç NATO ülkesini kapsayan ziyaretin ikinci durağı olan Yunanistan ziyaretini tamamladı. Rubio, Yunanistan ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun ardından Atina ziyaretimi tamamlıyorum. İki ülkemiz arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirecek yeni anlaşmalarda ilerleme sağladık" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Demokrasinin doğduğu yer olan Yunanistan, ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Birlikte ortak güvenliğimizi, gücümüzü ve refahımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

AKROPOLİS'TEN AVRUPA'YA İTTİFAKI GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Rubio, ziyareti sırasında Atina'da Akropolis'in önünde yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerine ABD ile ittifakı güçlendirme çağrısında bulundu. "Çağımızın tehditleriyle yüzleşebilecek bir ittifakı güçlendirmeliyiz. Bunu yapabiliriz" dedi ve Washington'ın Avrupa'nın ABD'nin gelecek vizyonuna katılmasını istediğini söyledi.

Rubio, gelecek 10 yılda alınacak kararların "Batı'nın dünyadaki öncü konumunu koruyup koruyamayacağını" belirleyeceğini savundu. ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin son dönemde gerildiğini kabul eden Rubio, müttefik ülkelerin karşı karşıya oldukları tehditlere birlikte yanıt verebilmek için "kurumlarını ve ittifaklarını yeniden inşa etmeleri" gerektiğini belirtti.

Rubio bununla birlikte Trump yönetiminin dış politikada ABD'nin ulusal çıkarlarını öncelemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ya şimdi harekete geçmeyi seçeceğiz ya da harekete geçme seçeneğimizi tamamen kaybedeceğiz. Başkan Trump döneminde ABD tercihini yaptı. Ulusal gücün tavizsiz biçimde peşinden gitmeyi seçiyoruz" dedi.

Rubio konuşmasında ayrıca Antik Yunan'a atıfta bulunarak Batı ülkelerinin kendi "medeniyet köklerine" ve Avrupa ile Kuzey Amerika'nın yükselişinde rol oynadığını savunduğu değerlere dönmesi gerektiğini söyledi. Milliyetçilik ile uluslararası ittifakların birbirine aykırı olmadığını savunan Rubio, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını savunmasının yanlış olmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaMarco RubioYunanistanGüvenlikPolitikaAtinaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği Trabzonlu öğretmenle evlenen Güney Koreli damada 2 şart: Ne ev ne araba, işte kayınpederin isteği
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:53:07. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'da savunma işbirliğinde ilerleme sağlandığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei