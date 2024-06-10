ABD, Gazze'ye 10 Ton Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

ABD, Gazze'ye 10 Ton Gıda Yardımı Yaptı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye 10 metrik ton gıda yardımı yapıldığını duyurdu. CENTCOM, daha önce de havadan ve geçici iskele yoluyla insani yardımların süreceği taahhüdünde bulunmuştu.

10.06.2024 10:07
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye 10 metrik ton gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı da yer aldı. ABD C-130'u Kuzey Gazze'ye 10 metrik tondan fazla hazır yemek bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Bugüne kadar ABD, geçici iskele yoluyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 metrik tondan fazla insani yardımı havadan bırakmıştır" denildi.

CENTCOM, hem havadan hem de geçici iskele yoluyla insani yardımların süreceği taahhüdünde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD, Gazze'ye 10 Ton Gıda Yardımı Yaptı - Son Dakika

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