ABD, Gazze'ye 10 Ton Gıda Yardımı Yaptı

Dünya

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye 10 metrik ton gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı da yer aldı. ABD C-130'u Kuzey Gazze'ye 10 metrik tondan fazla hazır yemek bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Bugüne kadar ABD, geçici iskele yoluyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 metrik tondan fazla insani yardımı havadan bırakmıştır" denildi.

CENTCOM, hem havadan hem de geçici iskele yoluyla insani yardımların süreceği taahhüdünde bulundu.