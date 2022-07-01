ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı

01.07.2022 10:10
ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı

ABD hisse senetleri, enflasyonu düşürmeye yönelik atılan adımların ekonomik büyümeyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili endişelerin artmasıyla, 1970'ten beri yılın en kötü ilk yarısını yaşadı.

ABD hisse senetleri, enflasyonu düşürmeye yönelik atılan adımların ekonomik büyümeyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili endişelerin artmasıyla, 1970'ten beri yılın en kötü ilk yarısını yaşadı.

Son altı ayda, S&P 500 endeksi yüzde 20,6 düştü. Bunun yanı sıra diğer büyük ABD endeksleri de keskin bir düşüş yaşadı.

İngiltere, Avrupa ve Asya'daki hisse senetlerinde de büyük kayıplar görüldü. Bunda dünyanın dört bir yanından merkez bankalarının, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış başta olmak üzere yükselen yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışması etkili oldu.

Bazı ekonomistler, faiz oranları yükselmeye devam ederken dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin bu yıl resesyona girmesini bekliyor.

Hang Seng Bank China'nın Baş Ekonomisti Dan Wang, BBC'ye "ABD Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya devam ederse, borsa bir hayli olumsuz tepki verecek" dedi.

Bir diğer önemli ABD hisse senedi endeksi olan Dow Jones Sanayi Endeksi, bu yılın ilk yarısında yüzde 15'ten fazla düştü. Bu 1962'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Aynı zamanda, teknoloji odaklı Nasdaq Composite, yılın ilk yarısında şimdiye kadarki en büyük yüzde düşüşünü kaydederek neredeyse yüzde 30 kaybetti.

İngiltere'nin FTSE 250 endeksi de yüzde 20'den fazla, Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi neredeyse yüzde 17 ve Asya-Pasifik piyasalarının MSCI endeksi yüzde 18'den fazla düştü.

Geçen ay, ABD Merkez Bankası FED, neredeyse 30 yıldaki en büyük faiz oranı artışını açıklamıştı. Faiz oranlarında hedef aralığını yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına oturtan FED, böylece 2019'dan bu yana en yüksek faizi görmüş oldu.

İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarını yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükselterek 13 yılın en yüksek seviyesini gördü.

YORUMLAR
500
ABD'li Akademisyen: Çin'in Başarısının Ardında Çkp'nin Liderliği Yatıyor ABD'li Akademisyen: Çin'in Başarısının Ardında Çkp'nin Liderliği Yatıyor
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement