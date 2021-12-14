ABD hortum felaketinde yaralanan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum felaketinin en küçük kurbanı olduğu belirtilen 2 aylık bebek Oaklynn, hayatını kaybetti.

Jackie Koon 11 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, hortum felaketi sırasında iki çocuğuyla annesinin evinde olduklarını ve bir anda kendilerini komşunun bahçesinde bulduklarını belirtti. Anne Jackie, 2 aylık bebeği Oaklynn ile oğlu Dallas'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ancak bebek Oaklynn'ın dün yaşam savaşını kaybettiğini belirtti. Felaket sırasında küçük bebeğin, bebek koltuğunda olduğu ve buna rağmen ciddi yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, 2 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden bebeğin ağabeyi Dallas'ın ise hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

50 HORTUM MEYDANA GELDİ

Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD'nin Ortabatı ve Güney'in bazı kısımlarında yaşanan şiddetli fırtınalarda yaklaşık 74 kişi Kentucky'de olmak üzere toplamda yaklaşık 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kentucky başta olmak üzere sekiz eyalette iki gün içinde 50 hortum bildirildi.