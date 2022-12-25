ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni - Son Dakika
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ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni

25.12.2022 11:06
ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni

ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Hintli Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.

"GÖREVLERİNİ YAPMALARINA ENGEL DEĞİL"

Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.

ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu. Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve "bireyselliklerinden sıyrılması" gerektiğini savunmuştu.

SİH KİME DENİR?

Sihler, Guru Nanak'ın vahyine dayanan, 15. yüzyılda Hint yarımadasının Pencap bölgesinde ortaya çıkan tek tanrılı bir din olan Sihizm ile ilişkili kişilerdir.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD mahkemesinden orduda görev yapan Hintli Sih askerlere sakal ve türban izni - Son Dakika
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