ABD, Ortadoğu\'ya Asker Gönderiyor

BBC

25.03.2026 18:39
Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bazı unsurlarının Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD, havadan indirme piyadelerinin Ortadoğu'ya doğru yola çıktığını doğruladı.

Pentagon sözcüsü BBC'ye, 82'nci Hava İndirme Tümeni karargâhının bazı unsurlarının, bazı "tümen destek birimlerinin" ve Birinci Tugay Muharebe Timi'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılacağını söylediğini aktardı.

BBC Muhabiri Bernd Debusmann Jr güvenlik gerekçesiyle daha fazla ayrıntı veremeyeceğini söyledi.

Birliklerin bölgedeki hangi ülkeye konuşlanacağı netlik kazanmadı.

Kuzey Carolina merkezli 82'nci Hava İndirme Tümeni, ordunun en önde gelen konvansiyonel muharip birliklerinden biri olarak görülüyor.

Bazı unsurları dünyanın herhangi bir yerine 18 saat içinde konuşlanmaya hazır bulunuyor.

Bu askerler, hedefe paraşütle veya helikopterle inerek bölgeyi ele geçirme eğitimine sahip.

İran bağlamında bu, ABD'ye Hark Adası'nı veya diğer kritik bölgeleri ele geçirme seçeneği sağlayabilir.

Ancak birlik hareket kabiliyeti için tasarlanmış durumda ve uzun süreli çatışma için gerekli ağır teçhizata sahip değil.

Birinci Tugay Muharebe Timi ise New York merkezli 10'uncu Dağ Tümeni'nin parçası ve uzun süreli çatışmalar ya da askeri terimlerle "geniş spektrumlu" operasyonlar için tam donanıma sahip.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
