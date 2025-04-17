ABD ordusu Suriye\'den çekilmeye başladı

Amerika merkezli New York Times gazetesinin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor.

8 OPERASYON ÜSSÜNDEN 3'Ü KAPATILACAK

Haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü. Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400'e düşürüleceği aktarıldı. Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçiyor.

PENTAGON 500 ASKER TUTULMASINI ÖNERDİ

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin 60 gün sonra bir durum değerlendirmesi yapacağını ve ek kesintilere gidilip gidilmeyeceğini ele alacağını söyledi. Haberde, bir Pentagon yetkilisinin Suriye'de en az 500 asker tutulmasını önerdiği kaydedildi.

TRUMP "DERİN BİR ŞÜPHE" DUYUYOR

Söz konusu haberde ayrıca Başkan Donald Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'de tutma konusunda "derin bir şüphe duyduğunu" ifade ettiği de ileri sürüldü.

DEAŞ TEHDİDİ NEDENİYLE SURİYE'DEKİ ASKER SAYISI 2 BİNE ÇIKARILMIŞTI

ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki DEAŞ tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye'de askeri varlığını 2 bine çıkardığını duyurmuştu. Öte yandan NBC, şubat ayı başında iki ABD Savunma yetkilisine dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin politikaları gereği Pentagon'un, ABD birliklerini Suriye'den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırlamaya başladığını öne sürmüştü.