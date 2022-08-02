Pelosi: Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan demokrasisine bağlılığını gösteriyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye iniş yaptıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pelosi, "Heyetimizin Tayvan ziyareti, Amerika'nın Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığını onurlandırmaktadır" dedi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Pelosi, "Tayvan liderliğiyle yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve özgür, açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekliyor. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kalırken, Amerika'nın 23 milyon Tayvanlıyla dayanışması bugün her zamankinden daha önemli. Ziyaretimiz Tayvan'a yapılan birkaç kongre delegasyonundan biridir ve hiçbir şekilde 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin Ortak Bildirileri ve Altı Güvence'nin rehberliğinde uzun süredir devam eden ABD politikasıyla çelişmez" dedi.

ÇİN'DEN TAYVAN ÇEVRESİNDE ASKERİ TATBİKAT KARARIÇin medyasından Global Times, Çin ordusunun adanın etrafında askeri tatbikat kararı verdiğini duyurdu. Haberde, adanın kuzey, güneybatı, güneydoğu bölgelerinde deniz, hava tatbikatı başta olmak üzere konvansiyonel füze deneme atışlarının da yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinde ciddi etkisi olacağı ifade etti. Açıklamada, "Ziyaretin, Çin-ABD'nin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var. Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor ve ayrılıkçı güçlere Tayvan'ın bağımsızlığı için ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderiyor" denildi.