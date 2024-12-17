ABD: Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda endişelerini anlıyoruz - Son Dakika
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Dünya

ABD: Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda endişelerini anlıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusundaki 'meşru endişelerini' anladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ayrıca yaptığı açıklamada ''Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

17.12.2024 23:59  Güncelleme: 08:29
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda Türkiye'nin "meşru endişelerinin" anlaşıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

"MEŞRU ENDİŞELERİ ANLIYORUZ"

Miller, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD terör örgütünün oluşturduğu tehditle ilgili, "Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların bu noktada artmasıyla birlikte, Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda meşru endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" de anlayışla karşıladıklarını belirten Miller, bu yüzden ABD'nin Türk hükümetiyle bu endişeler hakkında konuştuğunu ve ileriye doğru "bir yol bulmaya çalıştığını" vurguladı.

"YABANCI SAVAŞÇILAR SINIR DIŞI EDİLMELİDİR"

Miller, "Görmek istediğimiz şeyin Suriye içindeki tüm etnik grupları kapsayan bir Suriye ulusal hükümeti kurulması olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.

"KARARI SURİYE HALKI VERECEK"

Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusundaki soruya Miller, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar." cevabını verdi.

Miller, Suriye halkının, hükümeti ve anayasalarını oluştururken, özlemlerini ve sivil toplumda gerçekleşen al ver ilişkisinde normal uzlaşmaları temsil eden çerçevede karar vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin bu süreçte ana prensipleri hatırlatma noktasında durduğunu belirten Miller, Suriye'de "şeffaf ve kapsayıcı bir anayasanın" benimsemesinin önemini belirtti.

ABD: Türkiye\'nin PKK\'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda endişelerini anlıyoruz
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD: Türkiye'nin PKK'nın oluşturduğu terör tehdidi konusunda endişelerini anlıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • YoH null:
    abde destekli gruplar ordan çıkmalı 19 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suriye Kendi ayağına sıktı 2 15 Yanıtla
  • Murat Çil:
    birde demez mi bu Amerika'nın değil Suriye' halkının vereceği karar şu Mantaliteye bakarmısınız kendilerini her yerin sahibi sanıyorlar kibir sizi elbet bir gün mutlaka yok edecek sanmasın ki kimse hep böyle gidecek elbet bir gün Amerika' yükselişe geçtiği gibi düşecekte 12 2 Yanıtla
  • k K:
    Necmetin Erbakan Siz meseleyi Suriye mi sanıyorsunuz? Onların Suriye'yi istemesinin tek bir nedeni vardır, o da Türkiye'yi işgal etmek için zemin hazırlamaktır. Eğer bir gün mesele Suriye olursa bilin ki hedef Türkiye'dir. Bu söylediklerimi bir gün anlayacaksınız. 10 1 Yanıtla
  • V. A.:
    kararı suriye halkı verecek kararını sen kim oluyorsunda veriyorsun peki.. kes sesini. çık bu coğrafyadan. 10bn km ötede ne işiniz var oc ları 8 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    istersen anlama ,zamanı gelince anlatırız :) 2 5 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Daha önce niye böyle konuşmuyorsunuz KOPEK. Mesele ukrayna. 2 2 Yanıtla
  • Ismail Aynebek:
    Kendini yer arıyor anladiki Herşey Türkiye’nin ist diği olacak 1 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    anladığınız için iş birliği yapıyorsunuz bunca yıldır. 1 0 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    ee?? 0 0 Yanıtla
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