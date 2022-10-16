Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu - Son Dakika
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Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu

16.10.2022 17:07
Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu

Afganistan'da iddiaya göre Taliban'ın yeni getirdiği kurallar arasında yer alan "Kadınların ailesinden başka erkeklerle dışarı çıkmaması" kuralını delen 24 yaşındaki bir kadın, recm cezasına çarptırıldı. 14 Ekim'de taşlanarak öldürülmesi planlanan kadının hücresinde asılı olarak ölü bulunması Taliban üyelerini şaşkına çevirdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından kadınlara yönelik de sert kurallar getirildi. Bu kurallardan biri de kadınların ailelerinden bir erkek olmadan dışarı çıkmalarını yasaklayan kuraldı.

ARABANIN İÇİNDE BAŞKA BİR ERKEKLE GÖRÜLDÜ

24 yaşındaki bir kadın, yol kontrolü sırasında yanında başka bir erkekle Taliban güçlerine yakalandı. Arabadan indirilen ve yargılanan kadın hakkında recm kararı verildi. Ancak 14 Ekim'de recm edilmesi beklenen kadının hücresine giden Taliban üyeleri büyük bir şok yaşadı.

ASILI OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Genç kadın, hücresinde asılı olarak ölü bulundu. Kadının intihar mı ettiği ya da başka bir şekilde mi öldürüldüğü henüz bilinmiyor.

YORUMLAR (1)
  • Serdar Dur: Yalan haber. Bu kadarlık bilgi ile recm cezası almaz. Zina etmiştir. Veya komple yalan haberdir. Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu - Son Dakika
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