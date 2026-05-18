Almanya'da Cumhuriyet Paneli Yoğun İlgi Gördü
Almanya'da Cumhuriyet Paneli Yoğun İlgi Gördü

18.05.2026 17:19
Giessen'de düzenlenen panelde Cumhuriyet'in önemi, Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri ele alındı.

Haber: İlhan Baba

(GİESSEN) - Almanya'da faaliyet göstren HP Giessen Birliği'nin düzenlediği "Cumhuriyet" panelinde, Cumhuriyet'in, demokrasi, eşit yurttaşlık ve hukuk devleti açısından önemi vurgulandı. Panelde, Almanya'daki CHP örgütlenmesi, Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri ve Türkiye'deki demokrasi mücadelesi ele alındı.

Almanya'nın Giessen kentinde faaliyet gösteren CHP Giessen Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyet" konulu panel yoğun ilgi gördü. Gießen Alevi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen Panel, Gabriel Luigi Bonsilescu'nun viyolonsel eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelin moderatörlüğünü, CHP Giessen Birliği Başkan Vekili Gülsenem Yılmaz üstlendi.

Panele, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Giessen Birliği Başkanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) bölge milletvekili Murat Polat, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Hessen Eyalet Başkanı İhsan Dilber ve CHP Giessen Birliği Başkan Vekili Celal Üngör konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan Murat Polat, 2023 yılında CHP Genel Merkezi tarafından geçici federasyon yönetim kuruluna atandıklarını hatırlatarak, Almanya'da yeni bir örgütlenme sürecine girdiklerini söyledi. Polat, "CHP'yi Almanya'da güçlendirmek için hukuka ve sosyal demokrasiye bağlı kalmalıyız" dedi.

AABF Hessen Eyalet Başkanı İhsan Dilber ise siyasetin yaşamı belirleyen kuralları oluşturduğunu belirtti. Dilber, Alevilerin tarih boyunca siyasetin içinde yer aldığını belirterek, Dersim, Sivas, Maraş ve Çorum olaylarında Alevilerin yaşadığı acılara dikkati çekti. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Dilber, Türkiye'de tüm inanç ve kimliklerin, eşit yurttaşlık temelinde güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, halkın devletle ilişkisini yeniden tanımlayan bir toplumsal dönüşüm olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in "kulluktan yurttaşlığa geçiş" anlamı taşıdığını belirten Sarıbal, Türkiye'de demokrasi mücadelesinin darbeler ve vesayet anlayışıyla kesintiye uğradığını dile getirdi.

12 Eylül döneminin sendikalar ve toplumsal muhalefet üzerinde ağır baskılar yarattığını söyleyen Sarıbal, neo-liberal politikaların emeği zayıflattığını ve gelir adaletsizliğini artırdığını ifade etti. Sarıbal, Türkiye'de yaşanan sorunların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk krizi olduğunu vurguladı.

Sarıbal, güçlü parlamenter sistem, bağımsız yargı ve özgür basın vurgusu yaparak, "Cumhuriyeti yeniden kurma mücadelesi veriyoruz" dedi. Toplumsal kutuplaşmaya karşı eşit yurttaşlık temelinde bir Türkiye hedeflediklerini belirten Sarıbal, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin de karşılanması gerektiğini ifade etti.

Panele ayrıca CHP Kassel Birliği Başkanı Sevtap Çebi, CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen ve çok sayıda CHP gönüllüsü katıldı. Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı, CHP Giessen Birliği Sekreteri Meral Fuad tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Panel sonrası yerel sanatçılar Mustafa Altıntaş saz ve söz performansıyla, Muharrem Gözüaçık ise sahne performansıyla programa kültürel katkı sundu.

Kaynak: ANKA

