Almanya\'da Erken Seçimlerde Olaf Scholz Aday Gösterildi

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ALMANYA'da erken seçim için Olaf Scholz aday gösterildi.

Almanya'da yaklaşan erken seçimler için Sosyal Demokrat Parti (SPD), mevcut Başbakan Olaf Scholz'u resmi olarak yeniden aday gösterme kararı aldı. Karar, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un adaylık söylentilerini net bir şekilde reddetmesinin ardından geldi. Pistorius, bu görev için uygun olmadığını ve Scholz'un liderliğinde seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.