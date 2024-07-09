Almanya\'da İsrail saldırılarını protesto eden eylemciler bebek arabalarını sürdü

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(MAINZ) - Almanya'nın Mainz kentinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden eylemciler, saldırılarda ölen çocukların fotoğraflarının yer aldığı bebek arabalarını sürdü.

Almanya'nın Mainz kentinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. " Filistin'e Özgürlük" sloganıyla bir araya gelen eylemciler, her hafta kentte eylem yaparak İsrail saldırılarını protesto ediyor.

Hafta sonu düzenlenen eylemde yüzlerce kişi Filistin bayrakları ve Filistin'in sembollerinden olan kefiyelerle yürüdü. Şehir merkezindeki yürüyüşün en önünde yer alan kadınlar İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğraflarının yer aldığı bebek arabalarını sürdü. Bebek arabalarında öldürülen çocukların fotoğrafları, ne zaman öldürüldükleri ve "İsrail ordusu tarafından öldürüldü" yazıları ile kırmızı boyalı beyaz kundaklar taşındı.