Almanya'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor

Almanya\'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son anketlerde AfD yüzde 28 ile liderliğini sürdürürken, SPD yüzde 12'ye gerileyerek Yeşiller'in arkasında.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da son kamuoyu yoklamasına göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) yüzde 28 ile liderliğini korurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12'ye gerileyerek Yeşiller Partisi'nin gerisine düştü. Merz hükümetine yönelik memnuniyetsizlik ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Almanya'da yayımlanan son kamuoyu yoklaması, ülkedeki siyasi dengelerde dikkat çekici bir değişime işaret etti. Insa araştırma şirketinin yayımladığı ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 28 oy oranıyla ülkenin en güçlü siyasi partisi olmayı sürdürdü. Ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD), bir puan kaybetmesine rağmen liderliğini korurken, Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ittifakı yüzde 21 ile ikinci sırada yer aldı.

En dikkat çekici gelişme ise Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaşadığı oy kaybı oldu. Bir puan gerileyerek yüzde 12'ye düşen Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyunu yüzde 14'e çıkaran Yeşiller Partisi'nin gerisine düştü. Böylece iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin toplam oy oranı yalnızca yüzde 33'te kaldı. Bu oran, 2025 genel seçimlerinde elde ettikleri toplam yüzde 45'lik desteğin oldukça altında kaldı.

"ANKETLERE GÖRE MERZ HÜKÜMETİNE GÜVEN DÜŞÜYOR"

Anket, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kişisel performansına yönelik memnuniyetsizliğin de arttığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 75'i Merz'in çalışmalarından memnun olmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 18'i olumlu görüş bildirdi. Benzer şekilde Hrsitiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat parti (SPD) koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizlik oranı da yüzde 74 olarak ölçüldü. Hükümetten memnun olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 19'da kaldı.

"ALMANYA KOALİSYON HÜKÜMETİN KABİNESİNDE DEĞİŞİM RÜZGÂRI"

Öte yandan Başbakan Friedrich Merz, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'ın görevden ayrılmasının ardından hükümet ve parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gitti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Nina Warken, Başbakanlık Dairesi Başkanı olarak atanırken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann Sağlık Bakanlığı görevini üstlenecek. Dijitalleşmeden sorumlu Devlet Bakanı Philipp Amthor ise Başbakanlık'ta eyaletlerle ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak.

Merz'in Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile de yollarını ayırmayı planladığı, ancak yerine düşündüğü Hristiyan Demokrat Birlikli (CDU) maliye uzmanı Fritz Güntzler'in son anda görevi kabul etmekten vazgeçmesi nedeniyle bu değişikliğin henüz gerçekleşmediği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Partiler, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Dışişleri’nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu Dışişleri'nden İsrailli yerleşimci terörüne sert tepki: Soykırım politikasının sonucu
İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi
Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı Şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı
91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti’ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi 91 vekille ana muhalefet olan Yeni Parti'ye 10 milletvekilinin daha katılacağı iddia edildi

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kameralara yansıdı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
18:23
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan hasta kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 21:37:40. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.