Almanya\'da Siyasi Dalgalanma: AfD Liderliği Koruyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da son kamuoyu yoklamasına göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) yüzde 28 ile liderliğini korurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12'ye gerileyerek Yeşiller Partisi'nin gerisine düştü. Merz hükümetine yönelik memnuniyetsizlik ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Almanya'da yayımlanan son kamuoyu yoklaması, ülkedeki siyasi dengelerde dikkat çekici bir değişime işaret etti. Insa araştırma şirketinin yayımladığı ankete göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 28 oy oranıyla ülkenin en güçlü siyasi partisi olmayı sürdürdü. Ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD), bir puan kaybetmesine rağmen liderliğini korurken, Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ittifakı yüzde 21 ile ikinci sırada yer aldı.

En dikkat çekici gelişme ise Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaşadığı oy kaybı oldu. Bir puan gerileyerek yüzde 12'ye düşen Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyunu yüzde 14'e çıkaran Yeşiller Partisi'nin gerisine düştü. Böylece iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD)'nin toplam oy oranı yalnızca yüzde 33'te kaldı. Bu oran, 2025 genel seçimlerinde elde ettikleri toplam yüzde 45'lik desteğin oldukça altında kaldı.

"ANKETLERE GÖRE MERZ HÜKÜMETİNE GÜVEN DÜŞÜYOR"

Anket, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kişisel performansına yönelik memnuniyetsizliğin de arttığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 75'i Merz'in çalışmalarından memnun olmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 18'i olumlu görüş bildirdi. Benzer şekilde Hrsitiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat parti (SPD) koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizlik oranı da yüzde 74 olarak ölçüldü. Hükümetten memnun olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 19'da kaldı.

"ALMANYA KOALİSYON HÜKÜMETİN KABİNESİNDE DEĞİŞİM RÜZGÂRI"

Öte yandan Başbakan Friedrich Merz, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Jens Spahn'ın görevden ayrılmasının ardından hükümet ve parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gitti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Nina Warken, Başbakanlık Dairesi Başkanı olarak atanırken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann Sağlık Bakanlığı görevini üstlenecek. Dijitalleşmeden sorumlu Devlet Bakanı Philipp Amthor ise Başbakanlık'ta eyaletlerle ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak.

Merz'in Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ile de yollarını ayırmayı planladığı, ancak yerine düşündüğü Hristiyan Demokrat Birlikli (CDU) maliye uzmanı Fritz Güntzler'in son anda görevi kabul etmekten vazgeçmesi nedeniyle bu değişikliğin henüz gerçekleşmediği bildirildi.