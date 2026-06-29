Almanya'da vergi reformu krizi: Koalisyon ortakları uzlaşamadı - Son Dakika
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Almanya'da vergi reformu krizi: Koalisyon ortakları uzlaşamadı

29.06.2026 10:59
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Almanya'da koalisyon ortakları vergi reformunda anlaşamadı. CDU, yüksek gelirlilere yönelik vergi düzenlemesine kapıyı tamamen kapatmazken, taraflar indirimlerin finansmanı ve kamu harcamalarında kesinti konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da koalisyon ortakları vergi reformunda uzlaşmaya varamadı. Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), yüksek gelirlilere yönelik vergi düzenlemesine kapıyı tamamen kapatmazken, taraflar vergi indirimlerinin finansmanı ve kamu harcamalarında kesinti konusunda görüş ayrılıklarını sürdürüyor.

Almanya'da koalisyon hükümetinin hazırladığı vergi reformu konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor. Başbakanlıkta yapılan toplantıda önemli başlıklarda uzlaşma sağlanamazken, CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, yüksek gelirlerden alınan "zenginler vergisinin" genişletilmesini tamamen dışlamadı.

Linnemann, bu konuda koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak orta gelir grubu ile küçük esnaf ve zanaatkarların yeni vergi yükü altına girmemesi gerektiğini vurgulayan Linnemann, SPD'nin gelir dağılımını yeniden düzenlemek istediğini, bu süreçte ise orta sınıfın zarar görmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Vergi indirimlerinin finansmanı için önce devlet harcamalarının azaltılması gerektiğini savunan Linnemann, bakanlıkların en az yüzde 1, hatta yüzde 3 oranında tasarrufa gitmesi halinde milyarlarca avroluk kaynak oluşturulabileceğini söyledi.

SPD'li Çalışma Bakanı Barbel Bas'ın küçük ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 500 avro vergi indirimi önerisini de değerlendiren Linnemann, bu tür adımların mutlaka finansmanının sağlanması gerektiğini belirterek, "Karşılığı yoksa böyle bir adım atılamaz. Aksi takdirde bu sorumsuzluk olur" dedi.

Öte yandan Hür Demokrat Partisi (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de vergi yükünün genel olarak azaltılması ve bunun kamu harcamalarında kesintilerle finanse edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kubicki, devletin yaklaşık 117 milyar avroluk sübvansiyonunun büyük bölümünün ekonomik açıdan fayda sağlamadığını öne sürerek, kalkınma yardımları ve diğer kamu harcamalarında daha sıkı denetim çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Ekonomi, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da vergi reformu krizi: Koalisyon ortakları uzlaşamadı - Son Dakika

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