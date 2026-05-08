Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: 2 Litreye Kadar Sıvı El Bagajında Taşınabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: 2 Litreye Kadar Sıvı El Bagajında Taşınabilecek

08.05.2026 18:06  Güncelleme: 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’daki havalimanlarında yeni dönem başladı. Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı’nda devreye alınan yeni CT teknolojisi sayesinde yolcular artık 2 litreye kadar sıvıyı el bagajında taşıyabilecek; elektronik cihazları da çantadan çıkarmadan güvenlik kontrolünden geçirebilecek.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'daki havalimanlarında yeni dönem başladı. Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı'nda devreye alınan yeni CT teknolojisi sayesinde yolcular artık 2 litreye kadar sıvıyı el bagajında taşıyabilecek; elektronik cihazları da çantadan çıkarmadan güvenlik kontrolünden geçirebilecek.

Almanya'nın Nürnberg kentindeki Albrecht Dürer Havalimanı'nda modernize edilen yolcu güvenlik kontrol noktası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Artık Almanya'daki havalimanlarında  önceden izin verilmeyen 2 litreye kadar olan sular güvenlik kontrolünden rahatça geçecek.

Albrecht Dürer Havalimanı'nda düzenlenen törene Bavyera Konut, İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Christian Bernreiter, Orta Frankonya Bölge Başkanı Dr. Kerstin Engelhardt-Blum, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Andreas Krieglstein, Havalimanı Güvenlik Müdürü Rupert Slavik,Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, THY İstasyon Şefi Tarık Serbest ve davetliler katıldı.

ELEKTRONİK CİHAZLAR BAGAJDAN ÇIKARILMAYACAK

Bavyera Ulaştırma Bakanı Christian Bernreiter, güvenlik kontrol alanının son aylarda aşamalı olarak yenilendiğini belirterek, yeni CT teknolojisi sayesinde yolcuların artık sıvı, jel ve elektronik cihazlarını el bagajından çıkarmadan güvenlik kontrolünden geçirebileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar çanta içinde kalabilecek. Ayrıca sıvılar için uygulanan 100 mililitre sınırının da kaldırıldığı bildirildi.

2 LİTREYE KADAR SIVILAR KONTROLDEN GEÇİRİLEBİLECEK

Yetkililer, sızdırmaz kaplarda taşınan ve toplam hacmi 2 litreye kadar olan sıvıların güvenlik kontrolünden geçirilebileceğini belirtirken, sıvı ve jellerin artık şeffaf plastik poşetlere konulmasının da zorunlu olmayacağını ifade etti. Ancak kahve bardağı gibi sızdırmaz olmayan kaplardaki sıvıların kontrol noktasından geçirilemeyeceği kaydedildi.

Yenilenen kontrol alanında her güvenlik şeridinde birden fazla hazırlık noktası oluşturulduğu, böylece yolcuların çanta ve kişisel eşyalarını daha rahat hazırlayabileceği ve bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Christian Bernreiter, yapılan yatırımın Nürnberg Havalimanı'nın modernizasyon sürecinde önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, yeni teknolojinin hem güvenliği artıracağını hem de yolculara daha konforlu bir seyahat imkanı sağlayacağını söyledi. Gelişmiş tarama sistemleri sayesinde sıvı patlayıcıların daha güvenilir şekilde tespit edilebildiğini belirten Bernreiter, bu nedenle sıvı taşıma kurallarında esnekliğe gidildiğini ifade etti.

Orta Frankonya Bölge Başkanı Dr. Kerstin Engelhardt-Blum ise yeni güvenlik ekipmanları ve optimize edilen yolcu yönlendirme sistemleri sayesinde havalimanı kapasitesinin daha verimli kullanılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: 2 Litreye Kadar Sıvı El Bagajında Taşınabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: 2 Litreye Kadar Sıvı El Bagajında Taşınabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.