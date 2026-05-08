Almanya Havalimanlarında Yeni Dönem: 2 Litreye Kadar Sıvı El Bagajında Taşınabilecek

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'daki havalimanlarında yeni dönem başladı. Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı'nda devreye alınan yeni CT teknolojisi sayesinde yolcular artık 2 litreye kadar sıvıyı el bagajında taşıyabilecek; elektronik cihazları da çantadan çıkarmadan güvenlik kontrolünden geçirebilecek.

Artık Almanya'daki havalimanlarında önceden izin verilmeyen 2 litreye kadar olan sular güvenlik kontrolünden rahatça geçecek.

Albrecht Dürer Havalimanı'nda düzenlenen törene Bavyera Konut, İnşaat ve Ulaştırma Bakanı Christian Bernreiter, Orta Frankonya Bölge Başkanı Dr. Kerstin Engelhardt-Blum, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Andreas Krieglstein, Havalimanı Güvenlik Müdürü Rupert Slavik,Türk Hava Yolları Nürnberg Müdürü Abdullah Ömer Çelik, THY İstasyon Şefi Tarık Serbest ve davetliler katıldı.

ELEKTRONİK CİHAZLAR BAGAJDAN ÇIKARILMAYACAK

Bavyera Ulaştırma Bakanı Christian Bernreiter, güvenlik kontrol alanının son aylarda aşamalı olarak yenilendiğini belirterek, yeni CT teknolojisi sayesinde yolcuların artık sıvı, jel ve elektronik cihazlarını el bagajından çıkarmadan güvenlik kontrolünden geçirebileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar çanta içinde kalabilecek. Ayrıca sıvılar için uygulanan 100 mililitre sınırının da kaldırıldığı bildirildi.

2 LİTREYE KADAR SIVILAR KONTROLDEN GEÇİRİLEBİLECEK

Yetkililer, sızdırmaz kaplarda taşınan ve toplam hacmi 2 litreye kadar olan sıvıların güvenlik kontrolünden geçirilebileceğini belirtirken, sıvı ve jellerin artık şeffaf plastik poşetlere konulmasının da zorunlu olmayacağını ifade etti. Ancak kahve bardağı gibi sızdırmaz olmayan kaplardaki sıvıların kontrol noktasından geçirilemeyeceği kaydedildi.

Yenilenen kontrol alanında her güvenlik şeridinde birden fazla hazırlık noktası oluşturulduğu, böylece yolcuların çanta ve kişisel eşyalarını daha rahat hazırlayabileceği ve bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Christian Bernreiter, yapılan yatırımın Nürnberg Havalimanı'nın modernizasyon sürecinde önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, yeni teknolojinin hem güvenliği artıracağını hem de yolculara daha konforlu bir seyahat imkanı sağlayacağını söyledi. Gelişmiş tarama sistemleri sayesinde sıvı patlayıcıların daha güvenilir şekilde tespit edilebildiğini belirten Bernreiter, bu nedenle sıvı taşıma kurallarında esnekliğe gidildiğini ifade etti.

Orta Frankonya Bölge Başkanı Dr. Kerstin Engelhardt-Blum ise yeni güvenlik ekipmanları ve optimize edilen yolcu yönlendirme sistemleri sayesinde havalimanı kapasitesinin daha verimli kullanılacağını söyledi.