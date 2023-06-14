Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu alma konusunda yaşadığı zorluklar ile ret oranlarının artması bir süredir gündemde. Son olarak Almanya, vize başvurularındaki gecikme süresini azaltmak ve bekleme süresini kısaltmak için pilot bir uygulama başlattı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Haziran tarihli açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de olduğu üç ülkede vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındı. Bu kararla birlikte Türkiye, Çin ve Fas'taki ilgili süreçler askıya alınmış oldu. Bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.
Açıklamada 'salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini 6 aylığına askıya aldı - Son Dakika