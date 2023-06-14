Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini 6 aylığına askıya aldı

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Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu alma konusunda yaşadığı zorluklar ile ret oranlarının artması bir süredir gündemde. Son olarak Almanya, vize başvurularındaki gecikme süresini azaltmak ve bekleme süresini kısaltmak için pilot bir uygulama başlattı.

3 ÜLKEDE ASKIYA ALINDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Haziran tarihli açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de olduğu üç ülkede vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındı. Bu kararla birlikte Türkiye, Çin ve Fas'taki ilgili süreçler askıya alınmış oldu. Bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.

"VİZE BÖLÜMLERİ CİDDİ BAŞVURU YÜKÜ ALTINA GİRDİ"

Açıklamada 'salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.