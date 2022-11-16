ABD'den Rusya ile ilgili yeni açıklama: Yaptıkları savaş suçu kapsamına giriyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.

7 MİLYON HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısı ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Kesintilerin başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

15 MİLYON TESİS ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda yaklaşık 15 enerji tesisinin zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi.