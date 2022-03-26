Amsterdam Onur Yürüyüşü şirket reklamlarından arındırılarak daha protest bir etkinliğe dönüştürülecek - Son Dakika

Her yıl yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı ve Avrupa'nın en büyük eşcinsel Onur Yürüyüşü etkinliklerinden biri olan Amsterdam Pride, önümüzdeki yıldan itibaren eğlence odaklı olmak yerine LGBTİ+ topluluğunun sorunlarını öne çıkaran, "daha protest" bir havada gerçekleştirilecek.

Amsterdam LGBTİ+ topluluğu, Onur Yürüyüşü konusunda uzun süreden beri var olan rahatsızlığı, Belediye Başkanı Femke Halsema'ya iletmişti.

Halsema bu talebi haklı bularak Amsterdam Belediye Meclisi'ne, gelecek yıldan itibaren onur yürüyüşü düzenlemelerinde değişiklik yapmak istediğini bildirdi.

Hollanda'nın başkentinde 1996 yılından beri her yıl Ağustos ayının ilk haftasında düzenlenen Onur Yürüyüşü, bu yıl da Amsterdam Pride Vakfı tarafından 30 Temmuz - 7 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediye yeni değişiklik önerilerini araştıracak. Önümüzdeki sonbahardan itibaren Amsterdam Onur Yürüyüşü'nün yeni çerçevesi belirlenecek. Gelecek yıldan itibaren de "Daha dar kapsamlı, özgürleşme ve protestoya daha fazla vurgu yapılacak şekilde" bir kutlama yapılacak.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre Amsterdam LGBTİ+ topluluğunun neredeyse tamamı, uzun süreden beri onur yürüyüşü konusunda acilen değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.

Belediye adına temsilcilerle görüşen araştırma şirketi Flowz da aynı sonuca ulaştı.

LGBTİ+ toplumunun büyük bir bölümü, Amsterdam kanallarındaki geçit töreninin kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Günün tamamını dolduran kanallardaki tekneli geçişin artık LGBTİ+ bireylerin sorunlarına katkıda bulunmadığına inanıyorlar.

LGBTİ+ topluluğuna göre "pembe yıkamaya", yani şirketlerin eşcinsel dostu bir imaj çizerek diğer alanlardaki sorunlarını görünmez kılma faaliyetlerine dönüşen kanal geçidi, birer reklam kampanyasına dönüştü.

Katılımcı şirketlerin bir kısmı da LGBTİ+ haklarına yeterince dikkat etmedikleri halde, "LGBTİ+ dostu bir imaj" çiziyor.

Kanal geçidinin kalmasını isteyen grup, teknelerin çoğunluğunun şirketler yerine LGBTİ+ toplumuna ait olmasını istiyor.

Topluluğa göre kanal geçidi aynı zamanda LGBTİ olmayan birçok kişinin varlığı, partiler ve yüksek alkol tüketimi nedeniyle çevredeki bazı insanlara kendilerini güvensiz hissettiriyor.

Araştırma şirketi Flowz'un raporuna göre, parti ve etkinliklerin giderek "beyaz heteroseksüellerin istilasına" uğraması nedeniyle kentteki halka açık birçok yer, Onur Yürüyüşü sırasında LGBTİ+ topluluğu için güvensiz hale geliyor.

Bu nedenle etkinliğin önümüzdeki yıldan itibaren daha küçük ve marjinal gruplar da dahil olmak üzere, LGBTİ+ topluluğu içindeki tüm grupları kapsayan ve onların taleplerine daha fazla dikkati çekecek şekilde düzenlenmesi planlanıyor.