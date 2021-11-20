Araçlarından inip para topladılar

Her şey bir anda oldu ve yola para yağmaya başladı.

HEMEN TOPLADILAR

Kaliforniya'da geçen olayda bir anda otoyola para yağmaya başladı. Araçlarından inenler dolarları toplamaya başladı. Öyle ki trafik durdu. Sosyal Medya Fenomeni #DemiBagby olayı 2 milyon takipçisi ile paylaştı. İnsanlar bölgeye akın etti ancak elleri boş döndüler. Çünkü o sırada otoyolda olanlar beş dakikada parayı silip süpürmüştü.

PARALAR GERİ GELMEDİ

Polisin açıklamasına göre hareket halindeyken para taşıyan zırhlı aracın kapısı yanlışlıkla açıldı. Rüzgarın etkisiyle etrafa paralar saçıldı. Polis "paraları geri getirin" çağrısı yaptıysa da henüz iade yok.