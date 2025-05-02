Arjantin\'de İki Büyük Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'de 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Arjantin'de 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, Magallanes bölgesindeki tahliye emrini iptal ettiğini ancak kıyı bölgeler için tsunami uyarısının devam ettiğini bildirdi.