Atatürk'ün Selanik'teki Evi'nde Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Atatürk'ün Selanik'teki Evi'nde Anma Töreni

Atatürk\'ün Selanik\'teki Evi\'nde Anma Töreni

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

10.11.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anma töreninde Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada evin dışında bulunan yoğun kabalık, anmayı kurulan ekranlardan takip etti. Resmi törenin ardından Ata'nın ziyarete açılan evini önce öğrenciler ziyaret etti. Öğrencilerin ardından ise ev diğer ziyaretçilere açıldı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, yaptığı konuşmada, "Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Ata'mızın, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleri Cumhuriyet'i, milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtıdır. Gösterdiği istikamette Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve ileriye taşıma azmindeyiz. Bugün burada olan öğrencilerimiz ve yeni nesillerin bayrağı devralarak ülkemizi daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yönelik ilgisinden kıvanç duyuyoruz. Geçen yıl 285 bin rekor ziyaretçi sayımız bu yıl şimdiden 460 bini geçti. 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimiz buraya gelerek Ata'mıza bağlılıklarını sunarken aynı zamanda bir ulusu yeniden inşa eden büyük devlet adamını geleceğe hazırlayan bu şehri de görme imkanına kavuşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, törene katılan herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

'20 YILDIR GELMEYE ÇALIŞIYORUM'

İstanbul'dan Atatürk'ün anmasına katılmak için Selanik'e gelen iş insanı Ahmet Odabaş, her yıl geldiğinde ayrı bir duygu yaşadığını söyledi. Odabaşı, "20 yıldır mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum. Geldiğim için de gururluyum. Tüm dünyanın örnek aldığı bir lider, tüm dünyada anıtları, caddeleri var, büstleri var. Bundan sonrası için de hedefim her sene 10 Kasım'ı farklı bir şehirde anlamlandırmak. İsimlerinin büstlerinin olduğu ülkeleri ziyaret etmek" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Nagihan Aktaş, ilk kez Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım törenine katıldığını ve heyecanlandığını söyledi. Aktaş, "Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımızın hepsi çok heyecanlı. Ben çok gururluyum, mutluyum ilk kez geliyoruz o heyecanı doya doya yaşadık. İyi ki Ata'mızın evlatlarıyız. Dün, bugün, yarın ilelebet kendisini anacağız. Çok gururluyuz ev çok güzel manevi duygusu var. Kendimi çok huzurlu rahat ve o kadar da hüzünlü hissettim. Duygularım karma karışık. Atatürk var, yaşıyor gibi hissediyoruz, mutluyuz, huzurluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Politika, Türkiye, Selanik, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Atatürk'ün Selanik'teki Evi'nde Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Selanik'teki Evi'nde Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.