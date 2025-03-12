Ateşkes Görüşmeleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Dünya

Ateşkes Görüşmeleri Yeniden Başladı

Hamas, İsrail ile ateşkes müzakerelerinin yeni turunu başlattı. İsrail saldırılarında 8 kişi öldü.

12.03.2025 18:18
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(ANKARA) - ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes görüşmeleri için Katar'a giderken; Hamas, İsrail ile "müzakerelerin yeni  turu"nun başladığını duyurdu. Ateşkes görüşmelerinin yeni turuna geçilmesi beklenirken; İsrail'in Gazze yakınlarındaki saldırılarda biri çocuk olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti. Filistin Yönetimi ise, Hamas'ı "yabancı taraflarla iletişim hatları açarak Filistin ulusal pozisyonunu bölmekle" suçladı.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün gece Katar'ın başkenti Doha'ya ulaşırken; Hamas, dün Doha'da "ateşkes müzakerelerinin yeni turunun" başladığını duyurdu. Hamas, Witkoff ve İsrail delegelerinin görüşmeleri "olumlu ve sorumlu bir şekilde" ele aldığını belirtti.

Hamas'ın ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasına geçmek için çabaladığı söylenirken; ikinci aşamanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yönetimi içi "siyasi bir intihar" olabileceği yorumları yapıldı. Netanyahu'nun hükümetteki müttefikleri, "ikinci aşamanın asla olmayacağını, olursa hükümetten çekileceklerini" bildirdi. İsrail medyasında ise böyle bir durumun, Netanyahu'nun başbakanlıktan azledilmesi anlamına geldiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarında biri çocuk sekiz kişi öldü

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Ateşkes görüşmelerine başlanması beklenirken; İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail güçleri, ayrıca Abasan el-Kabira kenti ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki el-Ferahen Mahallesi yakınlarına da ateş açtı. Her iki olayda da şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi. İsrail güçleri, Gazze yakınlarında yeni saldırılar düzenlerken, dün düzenlenen saldırılarda, biri çocuk en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Filistin Yönetimi'nden Hamas'a suçlama

Filistin Yönetimi Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Hamas'ı "yabancı taraflarla iletişim hatları açarak Filistin ulusal pozisyonunu bölmekle" suçladı. Filistin resmi haber ajansının aktardığı haberde, Hamas'ın hangi yabancı tarafla iletişim kurduğu belirtilmezken, Filistin Yönetimi Sözcüsü Rudeineh'ın açıklaması, ABD'nin Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması için Filistinli grupla daha önce görülmemiş görüşmeler yaptığını kabul etmesinden günler sonra geldi.

Rudeineh, Hamas'ın bu hamlesinin Filistin konusundaki "sağlam Arap pozisyonunu", özellikle de Gazze için Mısır liderliğindeki yeniden inşa planını zayıflattığını ve "Filistinlileri ana vatanlarından uzaklaştırma girişimlerine karşı koymayı amaçlayan çabaları" baltaladığını söyledi.

Rudeineh, "Hamas'ı ulusal aklıselime geri dönmeye, Filistin içi bölünmeye son vermeye ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın tek bir ulusal otoritenin yönetimi altında tek bir yasa altında yeniden birleşmesi için Gazze Şeridi'ni Filistin Yönetimi'ne devretmeye" çağırdı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Çocuk, Gazze, Katar, Son Dakika

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