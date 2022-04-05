Avrupa Konseyi: Türkiye 2020'de nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada - Son Dakika
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Avrupa Konseyi: Türkiye 2020'de nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada

05.04.2022 12:49
Avrupa Konseyi: Türkiye 2020'de nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada

Avrupa Konseyi, 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladı.

Avrupa Konseyi, 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladı.

Bugün paylaşılan verilere göre Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 478 bin ile Rusya'da bulunuyor. Rusya'yı 272 bin ile Türkiye ve 87 bin ile İngiltere takip ediyor.

Kişi başına düşen tutuklu ve hükümlü sayısında da ilk iki sıra aynı: Rusya'da her 100 bin kişiye 328 tutuklu düşerken bu oran Türkiye'de 325, Gürcistan'da 232 ve Azerbaycan'da 216. Avrupa ortalaması ise her 100 bin kişiye 102 kişi.

Bu da Türkiye'de cezaevinde bulunan kişi oranının Avrupa ortalamasının üç katından yüksek olduğunu gösteriyor.

2020'de nüfusa oranla cezaevine yapılan giriş sayısında ise Türkiye kıtada ilk sırada.

Öte yandan Türkiye'de cezaevi nüfusu bir yılda azaldı.

Lozan Üniversitesi Suç Bilimleri Okulu'nun Avrupa Konseyi için hazırladığı araştırmaya göre 31 Ocak 2020'de 297 bin olan tutuklu sayısı bir yıl sonra 272 bine düşmüş durumda.

Türkiye bu azalışla, kişi başına düşen tutuklu oranındaki liderliğini de Rusya'ya bıraktı. Türkiye 31 Ocak 2020'de bu alanda Rusya'nın önünde yer alıyordu.

Daha geniş bir döneme bakıldığında ise Türkiye'de cezaevindekilerin sayısında büyük artış görülüyor.

Avrupa Konseyi 2011 ile 2021 arasında Türkiye'deki mahpus sayısının yüzde 89,3 arttığını, bunun Avrupa'da nüfusu 300 binin üzerinde olan ülkeler arasında eşsiz bir artış olduğunu aktarıyor.

Türkiye cezaevlerini kapasitesinin üzerinde doldurma alanında da Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor.

Romanya'da her 100 kişilik cezaevinde 119 kişi kalırken bu oran Yunanistan ve Kıbrıs'ta 111, Belçika ve Türkiye'de de 108.

Türkiye'nin bu yıl Avrupa'da lider olduğu bir alan ise cezaevi çalışanı başına düşen mahpus (tutuklu ve hükümlü) sayısı. Türkiye'de her çalışana 3,9 tutuklu ve hükümlü düşerken, bu oran Gürcistan'da 2,9, Yunanistan'da 2,8, Sırbistan'da ve Moldova'da da 2,5.

Kıta genelinde cezaevlerinin toplam maliyeti 2020'de 31 milyar euro oldu.

Mahpus başına günlük maliyet ise ortalama günlük 77 euro'ydu.

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