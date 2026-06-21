Avrupa'nın İlk İslam İlahiyat Fakültesi Açılıyor - Son Dakika
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Avrupa'nın İlk İslam İlahiyat Fakültesi Açılıyor

21.06.2026 13:03
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Münster Üniversitesi, 1 Temmuz'da Avrupa'nın ilk İslam İlahiyat Fakültesi'ni açacak.

Haber: İlhan BABA

(MÜNSTER) – Almanya'da Münster Üniversitesi bünyesinde Avrupa'nın ilk İslam İlahiyat Fakültesi 1 Temmuz'da resmen açılıyor. Eğitime 2026-2027 kış döneminde başlayacak fakülte, öğretmen yetiştirecek, doktora yetkisine sahip olacak ve dinler arası diyaloğa katkı sunmayı hedefleyecek.

Almanya'daki Münster Üniversitesi, 1 Temmuz itibarıyla Avrupa'nın ilk İslam İlahiyat Fakültesi'ni resmen hizmete açıyor. Uzun yıllar süren hazırlıkların ardından kurulan fakülte, tüm kurulların oluşturulmasının ardından 2026-2027 kış döneminde akademik çalışmalarına başlayacak.

Yeni fakültede öğrenciler, başta İslam din dersi öğretmenliği olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim alabilecek. Fakültede sekiz profesör görev yapacak, yeni bir Dinler Kampüsü kurulacak ve dünyanın en büyük İslami ilahiyat kütüphanelerinden biri oluşturulacak.

Eski Almanya Eğitim Bakanı ve Vatikan nezdindeki eski Almanya Büyükelçisi Annette Schavan, fakültenin kuruluşunu Avrupa açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Schavan, fakültenin uluslararası ilgi göreceğini belirterek, bilimsel ilahiyat çalışmalarını güçlendireceğini ve dinler arası diyaloğa katkı sağlayacağını vurguladı. Schavan, bilimsel ilahiyatın, dinlerin siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı da önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Fakültenin kurucu dekanlığı görevini, 2012 yılından bu yana Münster Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi'nin direktörlüğünü yürüten İslam din eğitimcisi Mouhanad Khorchide üstlenecek. Yeni fakülte, doktora derecesi verme yetkisine sahip olacak ve sınav komisyonlarını kendi bünyesinde bağımsız oluşturabilecek.

Münster'de İslam ilahiyatı çalışmaları 2010 yılında üç akademisyen ve 13 öğrenciyle başlamıştı. Bugün ise programda yaklaşık 450 öğrenci ve 80 personel bulunuyor.

Öte yandan fakültenin kuruluşu sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Yerel haber platformu "Münster Update", konuya ilişkin paylaşımlarına çok sayıda hakaret ve nefret içerikli yorum yapılması nedeniyle yorum bölümünü kapattığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Münster Üniversitesi, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'nın İlk İslam İlahiyat Fakültesi Açılıyor - Son Dakika

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